Москва, , 11:33 — REGNUM Родители школьников имеют право выбрать между очной и домашней формой обучения детей в соответствии с законодательством. Об этом в ходе брифинга заявил глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов.

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"У родителей в соответствии с законом есть право выбрать форму обучения — очную или домашнюю. Дети, проходящие обучение дома, получат помощь, в том числе со стороны «Цифровой образовательной среды». На первое место мы ставим вопросы образования, а на второе — инновационные технологии в поддержку традиционного формата образования», — сказал Кравцов.

Он напомнил, что ЦОС — «не замена традиционному уроку, она призвана помочь детям и родителям, чтобы не было пробелов в знаниях и не понижался уровень качества образования».