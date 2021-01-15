Нижний Новгород, , 11:33 — REGNUM В Нижегородской области по состоянию на 15 января исследования на наличие коронавируса провели в отношении 2 043 010 человек. Об этом сообщает пресс-служба областного правительства.

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В среднем за неделю охват тестированием составил 271,2 теста на 100 тыс. населения. По сравнению с объёмом тестирования в ноябре, когда ежедневно проводилось до 18 тыс. исследований, охват тестированием значительно снизился. Однако после новогодних праздников ежедневный объем исследований постепенно увеличивается.

За минувшие сутки обследованы на коронавирус 10 833 нижегородца. Накануне тесты сдали 11 430 человек.

Отметим, по данным Росстата на 1 января 2020 года, население Нижегородской области составляет около 3,202 млн человек.

Как сообщало ИА REGNUM, за минувшие сутки 12 жителей Нижегородской области скончались от последствий заражения коронавирусом. Накануне сообщалось о 13 летальных случаях среди пациентов с коронавирусом в регионе.

Общее число жертв COVID-19 в области увеличилось до 1877 человек.

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