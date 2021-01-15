Челябинск, , 11:33 — REGNUM В Челябинской области за 14 января обнаружили ещё 295 носителей коронавируса. Об этом сообщает оперштаб.

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С начала пандемии в регионе подтверждено уже 40 565 случаев заражения. Больных COVID-19 насчитывается 13 024.

За сутки в регионе подтверждена смерть 15 пациентов с коронавируусом. Из них девять ушли из жизни от ковида, а ещё шестеро — от других заболеваний.