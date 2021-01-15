Казань, , 11:35 — REGNUM В Татарии по информации на 15 января заражены коронавирусом 14 637 человек, за сутки заболевание выявили у 96 жителей. Минувшим днем заразились 92 человека. Всего выздоровели 11 151 пациент, за сутки — 37 человек. На территории региона с начала наблюдения зарегистрирован 221 летальный исход от последствий инфицирования SARS-CoV-2. Очередными жертвами коварной болезни стали три пациента, сообщает республиканский оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

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За сутки в стационары госпитализировали 33 пациента, 63 — лечатся на дому. Наибольшее число заболевших в возрасте от 30 до 50 лет — 30 человек, 20 — в возрасте от 50 до 60 лет, еще 19 — от 60 до 70 лет, двое — несовершеннолетние. Среди жителей Казани — 56 заболевших, 11 — проживают в Набережных Челнах, остальные — в района республики.

Ранее ИА REGNUM сообщало, за истекшие 24 часа на территории России было выявлено 24 715 новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом. По сведениям на 15 января, общее число выявленных заразившихся SARS-CoV-2 в стране стало составлять 3 520 531.

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