Гай, Оренбургская область, , 11:31 — REGNUM В городе Гай Оренбургской области инициативная группа жителей требует перезахоронения священника, которого похоронили на территории храма. Кафедральный собор находится рядом с частными жилыми домами и популярным для отдыха сквером, сообщает портал Гай.РФ.

Горожане выяснили, что любое захоронение должно располагаться не ближе 300 метров к жилым домам и водопроводным сетям, однако эти требования не были соблюдены. Люди намерены добиваться перезахоронения служителя церкви. Готовится обращение в администрацию президента. Дело может дойти до суда.

Между тем настоятель собора Максим Бражников заявил, что место захоронения менять не будут. Расстояние от могилы до жилых домов составляет более 300 метров, поэтому опасаться населению нечего, информирует портал ural56.ru.

Добавим, клирик Орской епархии протоиерей, настоятель кафедрального собора Святого праведного Иоанна Кронштадтского города Гай, благочинный Гайского округа Игорь Никифоров 1 января 2021 года скончался на 58-м году жизни от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией.