Донецк, , 11:33 — REGNUM За истекшие сутки в Донецкой Народной Республике (ДНР) было выявлено 176 новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Об этом 15 января сообщает минздрав ДНР на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

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"Министерство здравоохранения ДНР информирует, что за 14 января проведено 321 исследование, из них выявлено 143 случая (заражения коронавирусом) <…> и у 33 пациентов диагноз COVID-19 установлен клинико-эпидемиологически», — говорится в сообщении.

Также указывается, что в результате этого общее число заразившихся SARS-CoV-2 в республике достигло 17 334.

Кроме того, уточняется, что в настоящее время суммарное количество летальных исходов от COVID-19 в ДНР составляет 1534.

При этом отмечается, что на сегодняшний день в республике от нового заболевания вылечились 10 052 человека.

Как передавало ИА REGNUM, сутками ранее в ДНР было выявлено 319 новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом.