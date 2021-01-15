Москва, , 11:31 — REGNUM По итогам 2020 года бестселлером в сегменте SUV (кроссоверы и внедорожники) на авторынке России стал компактный кроссовер Hyundai Creta. Об этом сообщается в отчёте Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ).

В прошлом году российские автолюбители купили 73 537 кроссоверов и внедорожников — на 3% больше показателя 2019 года.

На втором месте по популярности находится модель Toyota RAV4. Этот кроссовер предпочли приобрести 36 433 человека, что на 19% больше, чем в 2019 году. Тройку лидеров замыкает Volkswagen Tiguan (32 982 ед.; — 11%).

На четвёртом и пятом местах находятся соответственно Renault Duster (31 640 ед.; — 19%) и Lada 4×4 (29 089 ед.; — 9%).

Напомним, в Москве самой продаваемой маркой автомобиля сегмента SUV по итогам первых 11 месяцев прошлого года стала Hyundai. За указанный период дилеры корейской марки реализовали в российской столице 12 062 внедорожника и кроссовера. Это на 3,7% больше, чем в 2019 году.

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