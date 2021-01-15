Москва, , 11:28 — REGNUM Меры санитарно-эпидемиологической безопасности показали свою эффективность, благодаря чему школы смогли вернуться к очному формату образования. Об этом в ходе брифинга заявил глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России и «британский» штамм — все новости»

«Школам нужно уделять внимание соблюдению мер эпидемиологической безопасности. Эти меры показали эффективность. Соблюдение этих требований позволяет школам вернуться к очному формату обучения», — сказал Кравцов.

Он призвал российские регионы «тщательно контролировать соблюдение этих правил».