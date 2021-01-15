Ростов-на-Дону, , 11:28 — REGNUM На борьбу с последствиями снегопада в Ростовской области брошено более 300 единиц техники. Спецтранспорт в течение суток израсходовал около 3,3 тыс. тонн противогололёдных материалов, сообщили ИА REGNUM в донском правительстве 15 января.

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Особое внимание было уделено расчистке трассы М-4 «Дон» А-135, А-260 Волгоград — Каменск-Шахтинский — граница с Украиной, А-270 М-4 «Дон» — Новошахтинск — граница с Украиной и А-280 Ростов-на-Дону — Таганрог — граница с Украиной.

Количество коммунальной техники в случаев ухудшения погодных условий может быть увеличено.

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