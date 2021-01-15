Сеул, , 11:30 — REGNUM В южнокорейском уезде Хадон провинции Кёнсан-Намдо расследуют предполагаемый случай заражения птичьим гриппом. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на свои источники.

Результаты исследования, в ходе которого специалисты определят, является ли вирус высокопатогенным штаммом птичьего гриппа или нет, будут известны через один-три дня.

В связи с этим ветеринарные органы ограничили перемещение домашней птицы в радиусе 10 км от места обнаружения вируса, а также призвали фермеров к усилению мер предосторожности.

В настоящее время на территории Южной Кореи подтверждено 62 случая заражения высокопатогенным штаммом H5N8. Последний случай был подтверждён на птицеферме в городе Андон провинции Кёнгидо.

К настоящему моменту в стране уничтожено порядка 18,9 млн голов домашней птицы.