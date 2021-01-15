Благовещенск, , 11:23 — REGNUM Роспотребнадзор не рекомендовал властям Приамурья проводить крещенские купания. Губернатор Василий Орлов отдал решение этого вопроса на откуп главам муниципалитетов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в правительстве региона.

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«Роспотребнадзор не рекомендует проведение таких купаний. Надо учитывать, что массовое скопление людей нецелесообразно», — заявила на заседании областного оперштаба руководитель амурского Роспотребнадзора Ольга Курганова.

Губернатор Приамурья заявил, что главы районов области сами должны принять решение проводить или нет крещенские купания.

«Скопление людей увеличивает риски распространения инфекции. Если вы сможете обеспечить безопасность с соблюдением санитарно-эпидемических норм, проводите. Если нет, то лучше крещенские купания не организовывать», — подчеркнул Орлов.

Как сообщало ИА REGNUM, в Амурской области, по данным портала стопкоронавирус. рф, за последние сутки скончался от COVID-19 ещё один человек. Таким образом, количество летальных случаев за весь период пандемии среди пациентов с коронавирусом на 14 января достигло 106.