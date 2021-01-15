Ульяновск, , 11:20 — REGNUM В Ульяновской области суточное число вылечившихся от COVID-19 превысило количество выявленных случаев заражения новой коронавирусной инфекцией — соответственно 269 и 244. При этом есть новые летальные исходы. Это следует из данных оперативного штаба России, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

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По информации на 15 января, в Ульяновской области в пандемию лабораторно подтверждено 40 105 случаев заражения SARS-CoV-2, в том числе за последние сутки — 244.

Выздоровели 36 863 пациента, что составляет 92% от общего числа выявленных случаев заражения коронавирусом. Из них за последние сутки вылечились 269 человек.

Кроме того, в Ульяновской области от COVID-19 умерли ещё 12 человек. Таким образом, всего скончались 499 пациентов с коронавирусом.

Как сообщало ИА REGNUM, в Ульяновской области на закупку медикаментов для лечения амбулаторных пациентов с коронавирусом выделено из федерального бюджета порядка 72 млн рублей. В новогодние праздники лекарства получили более 1 тыс. человек, лечащихся дома от COVID-19.

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