Владивосток, , 11:28 — REGNUM До конца февраля в Приморье поступит около 90 тыс. доз вакцины от коронавируса, которой хватит для 45 тыс. человек, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе краевого правительства.

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С 18 января в регионе начинается массовая иммунизация. Основная вакцина «Гам-КОВИД-Вак». При вакцинации населения будут формироваться и приглашаться группы не меньше пяти человек.

Также есть 800 доз вакцины «ЭпиВакКорона».

В Приморье развернуто уже 11 пунктов: во Владивостоке, Артёме, Арсеньеве, Находке, Уссурийске, Дальнереченске, Дальнегорске, в Октябрьском районе, Спасске.

С 18 января будет доступна запись на вакцинацию через госуслуги. Если в районе нет прививочного пункта, желающих из листов ожидания в пункт вакцинации будут доставлять автотранспортом медицинской организации или предоставленным муниципалитетом транспортом.

Как сообщало ИА REGNUM, на Сахалине во время проведения массовой вакцинации населения от коронавируса будут использоваться передвижные пункты. Поставлена задача по их оснащению холодильными установками.