Ижевск, , 11:13 — REGNUM За минувшие сутки в Удмуртии скончались от последствий заражения коронавирусом два человека, сообщает региональный оперативный штаб. Накануне было зарегистрировано три летальных случая среди пациентов с коронавирусом.

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Умерли 71-летний и 80-летний мужчины. Течение заболевания у погибших сопровождалось тяжелыми хроническими патологиями.

Общее число жертв COVID-19 в регионе выросло до 320 человек.

Отметим, данные регионального штаба значительно отличаются в меньшую сторону от показателей общероссийского штаба. Так, по данным федерального оперативного штаба на 15 января, в Удмуртии с начала пандемии от последствий заражения коронавирусом скончались 434 человека, из которых пятеро умерли в течение предыдущих суток.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 15 января в регионе выявили 193 новых случая заражения коронавирусом. Накануне было подтверждено 190 новых положительных тестов на SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных в регионе заражений выросло до 22 877 случаев, сообщает региональный оперативный штаб.

В числе новых носителей коронавируса — 17 детей в возрасте до 14 лет и 39 человек старше 65 лет.

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