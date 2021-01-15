Москва, , 11:13 — REGNUM Российские кинотеатры в новогодние праздники посетили почти 11 млн человек, сообщили в Министерстве культуры РФ.

«С 1 по 10 января на сеансы фильмов в кинотеатрах РФ было продано 11 млн билетов, совокупные кассовые сборы составили 3,3 млрд рублей», — сообщили в министерстве.

Вместе с тем, по сравнению с новогодними праздниками 2020 года, снижение составило 27% по количеству проданных билетов и 21% по кассовым сборам, уточнили в пресс-службе.

Самым популярным фильмом стало фэнтези «Последний богатырь: Корень зла» (более 5 млн зрителей). На второй месте оказался фильм «Огонь» (1,6 млн зрителей).

Как сообщало ИА REGNUM, во время новогодних каникул, с 1 по 10 января 2021 года, большой популярностью в России пользовались онлайн-знакомства, услуги курьеров и доставка готовой еды на дом.

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