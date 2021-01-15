Москва, 15 января 2021, 11:13 — REGNUM Власти Индонезии продлили запрет на въезд иностранных туристов до 28 января 2021 года. Ранее запрет был введён до 14 января, сообщили в Ассоциации туроператоров России.
Решение правительства страны принято в связи с тем, чтобы не допустить ввоза нового «британского» штамма коронавируса.
Запрет не распространяется на граждан Индонезии и пассажиров с дипломатическими и служебными визами. При этом у российских туристов, находящихся на Бали, могут возникнуть проблемы с возвращением домой.
Как сообщало ИА REGNUM, власти Индонезии планируют ввести электронные визы для туристов.
Подробности: В Индонезии хотят ввести электронные визы для туристов