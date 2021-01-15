Чебоксары, , 11:12 — REGNUM В Чувашии за последние сутки 73 человека вылечились от COVID-19, но при этом есть новые смертельные исходы. Такие данные приводит оперативный штаб России, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

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По информации на 15 января, с начала пандемии в республике лабораторно подтверждено 17 846 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, в том числе за последние сутки — 105.

Победили болезнь 16 076 человек (доля выздоровевших — 90,1%), из них за последние сутки вылечились 73 человека. Активно больных COVID-19 в республике — 1080 человек.

Также в Чувашии зарегистрировано ещё 13 летальных исходов от COID-19. Всего в пандемию скончались 690 пациентов с коронавирусом.

Как сообщало ИА REGNUM, в Чувашии на стационарном лечении находятся 2064 человека с коронавирусом, в том числе у 1422 человек — состояние средней степени тяжести, 563 находятся в тяжёлом состоянии, 68 пациентов — в крайне тяжёлом состоянии.

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