Оренбург, , 11:11 — REGNUM В Гае Оренбургской области прокуратура организовала проверку по факту обрушения снежной массы с многоквартирного дома на припаркованный у здания автомобиль, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе областного надзорного ведомства.

По предварительным данным, автомобиль получил серьёзные повреждения. Многоквартирный дом в настоящее время не обслуживается управляющей компанией. Сейчас на объекте проводятся мероприятия в целях обеспечения безопасности граждан.

«В ходе организованной проверки прокуратуре также предстоит дать оценку работе отдела жилищно-коммунального хозяйства и капитального строительства администрации Гая, достаточности и эффективности принимаемых им мер, направленных на обеспечение надлежащего содержания жилищного фонда», — сказала старший помощник прокурора региона Ольга Аникеева.