Пенза, , 11:16 — REGNUM Из-за обильного снегопада, обрушившегося на Пензу и область, к расчистке городских улиц присоединились сотрудники администрации, гордумы и других управлений и ведомств.

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На помощь коммунальщикам по уборке дорог от снега привлечены 87 сотрудников регионального правительства и 128 специалистов органов местного самоуправления Пензы. Снежные завалы также убирают созданные мобильные группы возле пешеходных переходов, на остановках, тротуарах, подходам с образовательным учреждениям.

Минувшей ночью работа по очистке улиц от снега не прекращалась. На линию вышли 74 единицы спецтехники. Сегодня, 15 января, в городе работают 68 машин.

Жителей просят сообщать о произошедших нештатных ситуациях на дорогах в администрацию своего района, либо в мэрию Пензы.

ИА REGNUM напоминает, губернатор Пензенской области Иван Белозерцев 14 января провёл совещание с главами муниципальных образований по недопущению заторов на автодорогах и своевременной их очистке от снежных масс.

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