Уфа, , 12:02 — REGNUM 68 незарегистрированных частных пансионатов для пожилых людей выявили в Башкирии. Об этом 15 января сообщила министр семьи, труда и социальной защиты населения региона Ленара Иванова на брифинге в республиканском правительстве.

По ее словам, регистрация таких учреждений осуществляется в уведомительном порядке: при их создании согласование никакого не требуется. При этом эти организации должны уведомить Федеральную службу по труду и занятости о начале работы в сфере оказания социальных услуг.

Данное требование зачастую не исполняется частными пансионатами, поэтому у чиновников нет информации о их работе, сообщила Иванова и отметила, что кроме этого, представители частных домов престарелых не всегда передают сведения в реестр поставщиков социальных услуг.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что ночью 15 декабря 2020 года в Башкирии в селе Ишбулдино произошел пожар в частном доме престарелых. В результате погибли 11 человек, еще пятерым удалось спастись. По данному факту было возбуждено уголовное дело. Глава Башкирии Радий Хабиров поручил проверить все дома престарелых в регионе.

Читайте ранее в этом сюжете: В Госдуме намерены менять законы из-за пожаров в частных домах престарелых