Ростов-на-Дону, , 11:09 — REGNUM В Ростове-на-Дону все силы брошены на расчистку от снега транспортных артерий. Выведено более 160 единиц спецтранспорта, сообщили ИА REGNUMА в городской администрации 15 января.

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"Организовано дежурство специализированной коммунальной техники по 45 точкам на особо опасных участках: мостовые сооружения, путепроводы, спуски и подъёмы. Всего в день будет задействовано 162 единицы техники, а также 596 человек и средств малой механизации», — уточнили в мэрии.

ИА REGNUM сообщало, что коммунальные службы также особое внимание уделяют пешеходной зоне через путепровод на улице Малиновского. Но, несмотря на предпринятые меры, пробки на дорогах областного центра утром 15 января достигли восьми из десяти баллов.

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