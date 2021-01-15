Петрозаводск, , 11:17 — REGNUM По поручению Генпрокурора России Игоря Краснова организована проверка сведений о прекращении водоснабжения более 800 жилых домов в Республике Карелия и Архангельской области. Об этом 15 января сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

В настоящий момент 834 жилых дома и более 10 тысяч жителей крупного карельского города Питкяранта Республики Карелия и посёлки Рембуево Архангельской области более суток находятся без холодной воды.

«Всесторонняя проверка данных сведений поручена прокурорам Республики Карелия и Архангельской области. По итогам проверочных мероприятий при наличии оснований будут приняты необходимые меры прокурорского реагирования», — отметили в ведомстве.

Результаты проверки контролируются в Генеральной прокуратуре Российской Федерации.

В свою очередь прокуратурой республики Карелии организованы проверки по фактам, связанным с нарушением деятельности объектов жизнеобеспечения вследствие резкого понижения температуры атмосферного воздуха, в том числе по фактам аварий на системах водоснабжения в городах Петрозаводск и Питкяранта и в поселке Рабочеостровск Кемского района.

Отметим, по данным УГМС СЗФО в период с 15 по 16 января 2021 года местами, преимущественно по восточной половине Республики Карелия и в городе Петрозаводск, ожидается аномально холодная погода со среднесуточной температурой на 10−16 градусов ниже климатической нормы (норма от минус 11,2 градусов до минус 13,7 градусов). В эти дни в регионе ожидаются морозы до минус 29 градусов.

Читайте развитие сюжета: Глава Карелии сообщил, когда в дома жителей Питкяранты вернут холодную воду