Ижевск, , 11:08 — REGNUM В Удмуртии по состоянию на 15 января выявили 193 новых случая заражения коронавирусом. Накануне было подтверждено 190 новых положительных тестов на SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных в регионе заражений выросло до 22 877 случаев, сообщает региональный оперативный штаб.

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В числе новых носителей коронавируса — 17 детей в возрасте до 14 лет и 39 человек старше 65 лет.

За последние сутки выписаны 190 человек, всего в республике выздоровели с начала пандемии 19 028 человек. 320 жителей Удмуртии скончались от последствий заражения коронавирусом. За минувшие сутки умерли двое человек. Накануне было зарегистрировано три летальных случая.

За вычетом всех выздоровевших и умерших активными носителями коронавируса в регионе в настоящее время являются 3529 человек. Из их числа 2770 жителей Удмуртии находятся в удовлетворительном состоянии, 593 — в состоянии средней степени тяжести, 166 — в тяжелом состоянии.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне глава Удмуртии Александр Бречалов в ходе видеовстречи с президентом РФ Владимиром Путиным рассказал о развитии ситуации с распространением коронавируса в регионе. По его словам, в настоящий момент 44% коечного фонда свободно. Путин попросил главу Удмуртии находиться в постоянном контакте с главами соседних регионов по вопросу коечного фонда, «чтобы не было перегрузки в одном месте и недозагрузки в другом».

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