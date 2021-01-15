Ульяновск, , 11:06 — REGNUM В Ульяновске после сильного снегопада помощь в расчистке придомовых территорий от снега оказывают добровольцы. Об этом сообщается на сайте городской думы.

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В областной столице в очистке дорог и тротуаров задействовано 90 единиц спецтехники. И если во дворах многоквартирных домов обязанность по уборке снега ложится на управляющие компании, то в частном секторе — на собственников домов.

По словам депутата Владимира Черничко, в частных домах «проживает много пожилых и одиноких людей», в том числе ветераны Великой Отечественной войны. На помощь им приходят волонтёры.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 января Ульяновскую области накрыли сильные снегопады и метели, в связи с чем на ряде участков дорог для рейсовых автобусов и грузовых машин действовало ограничение движения. ГУ МЧС Ульяновской области перешло в режим повышенной готовности из-за неблагоприятных погодных условий.