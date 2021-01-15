Краснодар, , 11:05 — REGNUM Морозы до — 20 градусов прогнозируются в отдельных районах Краснодарского края в период до 22 января. По информации синоптиков, на территории горной части на юге Кубани 15−18 января ожидается также сильный снегопад, гололедица, сильный ветер, до до 12−17 м/с.

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»В ночные и утренние часы минимальная температура воздуха в большинстве районов Кубани от — 5 до — 10 градусов. Начиная с 18 января, с дальнейшим понижением до — 15 градусов. Местами в северной части края, преимущественно в горных районах, ожидается 15−20 градусов мороза. В дневные часы ожидается от — 3 до — 8 градусов, в восточной половине региона — от — 5 до — 10 градусов», — сообщила «Аргументам и фактам» начальник отдела гидрометобеспечения Краснодарского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Светлана Попова.

Как сообщало ИА REGNUM, второй крупный снегопад с начала года обрушился на Краснодар вечером 14 января. 15 января аэропорт «Краснодар» вынужденно приостановил работу на приём и отправку рейсов до 11:00.