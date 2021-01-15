Москва, , 11:06 — REGNUM За истекшие 24 часа на территории России было выявлено 24 715 новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Об этом 15 января сообщает оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

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По его данным, в результате этого общее число выявленных заразившихся SARS-CoV-2 в стране стало составлять 3 520 531.

Также сообщается, что за это же время в России от COVID-19 скончались 55 пациентов и потому суммарное количество летальных исходов достигло 64 495.

При этом уточняется, что на данный момент в стране 2 909 680 человек вылечились от нового заболевания, 27 636 из которых — за прошедшие сутки.

Как передавало ИА REGNUM, сутками ранее в России был выявлено 24 763 новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом.