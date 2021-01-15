Ростов-на-Дону, , 11:04 — REGNUM В Ростовской области предварительно организуют 89 купелей для массового омовения верующих. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении МЧС России 15 января.

«В Ростовской области предварительно определено 89 мест массового организованного проведения крещенских купаний, из них в Ростове-на-Дону — девять. К обеспечению безопасности людей планируется привлечь около 300 человек личного состава, свыше 100 единиц автомобильной техники, а также более 30 плавсредств», — уточнили в ведомстве.

ИА REGNUM сообщало, что в Ростовской области уточнили санитарные правила, которые необходимо соблюдать во время проведения крещенских купаний. Предположительно, освящены будут только купели, оборудованные под открытым небом.

Читайте ранее в этом сюжете: В Ростовской области уточнили санитарные правила на Крещение