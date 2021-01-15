Магас, , 11:02 — REGNUM В Ингушетии на 2021 год запланировано создать более 7600 ученических мест в средних образовательных организациях и около 2000 мест в детских садах. Об этих планах рассказал 15 января первый вице-премьер Ингушетии Микаил Илезов.

«В 2021 году мы рассчитываем построить девять школ на 6480 мест, семь детских садов на 1540 мест. Также в этом году планируется завершить строительство еще двух школ и двух дошкольных учреждений, возведение которых начато в прошлом году», — цитирует замглавы правительства пресс-служба руководителя Ингушетии.

По словам Илезова, темпы создания новых мест в образовательных учреждениях были высокими и в прошлом году. За 2020 год было построено шесть школ и 12 детских садов.

Как сообщил в сентябре 2020 года премьер-министр Ингушетии Владимир Сластенин, в регионе необходимо до 2025 года построить 30 школ по 720 ученических мест.

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