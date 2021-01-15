Красноярск, , 11:01 — REGNUM Арбитражный суд Красноярского края объявил перерыв в рассмотрении иска Росприроднадзора к АО «Норильско-Таймырская энергетическая компания» (НТЭК, дочерняя структура «Норникеля») о возмещении вреда окружающей среде в результате экологической катастрофы в Норильске.

Перерыв объявлен до 22 января 2021 года.

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Как сообщало ИА REGNUM, катастрофа в Норильске Красноярского края произошла 29 мая 2020 года. На ТЭЦ-3 АО НТЭК произошла разгерметизации бака с дизтопливом, разлилось свыше 21 тыс. тонн нефтепродуктов. По подсчётам Росприроднадзора, ущерб окружающей среде составил почти 148 млрд рублей, по подсчётам «Норникеля» — 21,4 млрд рублей.

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