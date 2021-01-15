Иерусалим, , 11:10 — REGNUM За минувшие сутки в Израиле выявили 9 172 новых случая заражения SARS-CoV-2, сообщает Jerusalem Post 15 января со ссылкой на данные министерства здравоохранения.

По последним данным, за минувшие сутки в стране был проведен 123 081 тест. Около 7,6% тестов показали положительный результат.

Отмечается, что 1097 пациентов в стране сейчас находятся в тяжелом состоянии, из них 263 интубированы. Число скончавшихся от COVID-19 достигло 3869.

Накануне коронавирус был выявлен у 9388 жителей Израиля.