Санкт-Петербург, , 11:09 — REGNUM Учащимся общеобразовательных учреждений Ленинградской области разрешили не ходить в школу из-за сильных морозов. Областной комитет по образованию напоминает, что ученики 1−4-х классов могут оставаться дома при температуре минус 25 градусов и ниже.

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По данным петербургского гидрометцентра, в Ленинградской области в период 15−16 января сохранится аномально холодная погода со среднесуточной температурой воздуха ниже климатической нормы на 10−14 градусов. Среднесуточная температура воздуха составит минус 19 градусов и ниже.

Ввиду чего региональный комитет по образованию напоминает, что ученики 1−4-х классов могут оставаться дома при температуре минус 25 градусов и ниже, 5−8-х классов — если на улице минус 28 градусов и ниже, а ученики 9−11-х классов — при морозе от минус 30 градусов.

«Школам также рекомендовано скорректировать план занятий физкультурой на открытом воздухе и следить за температурой в классах», — уточнили в пресс-службе областной администрации.

По данным синоптиков, 15 января в Ленобласти температура воздуха: на западе региона ночью −15… −20 гр., местами до — 24 гр., днем −13… −18 гр.; на востоке ночью −25… −30 гр., местами до — 20 гр., днем −20… −25 гр.