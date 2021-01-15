Москва, , 10:57 — REGNUM Сегодня, 15 января, в России вступил в силу закон, ужесточающий наказание за оскорбление и хамство, введена ответственность и для чиновников, сообщает ИА REGNUM.

Закон принят после ряда резонансных случаев, когда хамские высказывания чиновников вызывали резкое неприятие в обществе.

«Нам надо принимать законы и решения, которые бы и хамство, и оскорбления привели к минимуму», — заявил ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин, отметив, что с чиновников, которые представляют власть, спрос больше.

Законом устанавливается административная ответственность за оскорбление, совершенное лицом, замещающим государственную или муниципальную должность либо должность государственной гражданской или муниципальной службы, в связи с осуществлением своих полномочий (должностных обязанностей) — штраф составит до 150 тыс. рублей.

Одновременно устанавливается административная ответственность за клевету, то есть распространение заведомо ложных сведений, порочащих честь и достоинство другого лица или подрывающих его репутацию, в виде штрафа для юрлиц в размере от 500 тыс. до 3 млн рублей.

«На самом деле законопроект увеличивает ответственность за критику чиновников и власти, в два раза возрастают штрафы для граждан, изменяются и становятся очень размытыми формулировки, за которые можно будет привлекать за оскорбления», — сказал ранее депутат Госдумы Алексей Куринный (КПРФ).

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