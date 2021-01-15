Москва, , 10:57 — REGNUM Специалисты Роскачества проверили творог с жирностью 9% семи торговых марок, выяснив, какие продукты стали самыми качественными. Об этом сообщается на сайте организации.

Так, были проверены марки «Братья Чебурашкины», «Вкуснотеево», «Домик в деревне», «Искренне Ваш», «Коровка из Кореновки», «Простоквашино» и «Савушкин хуторок». Специалисты проверили творог на предмет фальсификации растительными жирами, наличия антибиотиков и патогенов, а также плесени, дрожжей и токсичных элементов.

Эксперты выяснили, что все образцы являются молочными продуктами, для получения которых было использовано качественное и пастеризованное молоко.

В организации отметили, что ранее одной из основных проблем было наличие антибиотиков в твороге. Однако благодаря проведению регулярных исследований и системной работе с производителями, антибиотиков по итогам исследования 2020 года в твороге не выявлено.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее специалисты Роскачества нашли в одном из образцов сливочного масла, который участвовал в повторной проверке качества этого продукта, дрожжи и плесень.

Превышение по содержанию дрожжей и плесени, что является нарушением технического регламента «О безопасности молока и молочной продукции», обнаружено в масле «Избёнка».

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