Чебоксары, , 10:56 — REGNUM В Чувашии большинство пациентов с коронавирусом находится в состоянии средней степени тяжести. В крайне тяжёлом состоянии — 68 человек. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом заявил сегодня, 15 января, на заседании оперативного штаба министр здравоохранения республики Владимир Степанов.

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В республике с начала пандемии официально выявлено более 17,7 тыс. случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, вылечились свыше 16 тыс. человек. В настоящее время на стационарном лечении находятся 2064 человека с коронавирусом.

«Состояние средней степени тяжести — у 1422 человек (68,9%), тяжёлых — 563 человека (27,3%), в крайне тяжёлом состоянии находятся 68 человек (3,3%)», — проинформировал Владимир Степанов.

По его словам, к аппаратам ИВЛ подключены 46 больных COVID-19, в том числе на инвазивной вентиляции лёгких находятся 16 пациентов.

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Как сообщало ИА REGNUM, глава Чувашии Олег Николаев призвал жителей обращаться к врачам «на максимально ранних этапах», чтобы «перепровериться и исключить болезнь, чем потом тяжело её переживать».

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