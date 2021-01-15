Иерусалим, , 10:58 — REGNUM Около 13 человек в Израиле испытали легкий лицевой паралич в качестве побочного эффекта после приема вакцины от COVID-19. Об этом передает Jerusalem Post 15 января. Несмотря на это, минздрав страны рекомендует дать им и вторую дозу.

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По данным министерства, с начала недели у 13 человек развился лицевой паралич, но врачи в системе здравоохранения подсчитали, что на практике число случаев такого эффекта — выше.

Один человек с данным побочным эффектом сказал, что это состояние продолжалось у него минимум 28 часов. Кроме этого, у него не было никаких других проблем, помимо небольшой боли там, где был укол. Что касается получения второй дозы, он признает, что не определился, но подчеркивает, что его реакция — очень редкая, и он против того, чтобы люди отказывались от вакцинации.

Профессор Галия Рахав, директор инфекционного отделения Медицинского центра «Шеба», рассказывает о своей недавней пациентке с таким же эффектом после прививки, которой было решено не давать вторую дозу. Несмотря на то, что вторую дозу можно давать в соответствии с решением минздрава. По словам профессора, никто не знает, связано это с вакциной или нет, поэтому, по мнению врача, решено было воздержаться от того, чтобы давать вторую дозу кому-то, кто страдал от паралича после первой дозы.

В министерстве здравоохранения Израиля сообщили, что первую дозу вакцины в Израиле получили порядка двух миллионов человек.