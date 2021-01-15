Грозный, , 10:52 — REGNUM В Чечню в 2021 году поступит 54 тыс. доз вакцины от коронавируса. Ранее в республику уже поступило 2643 дозы «Спутника V», сообщил 14 января в ходе заседания оперативного штаба его руководитель Магомед Даудов — председатель парламента республики.

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В настоящее время, по его словам, проходит массовая вакцинация населения. Привиты уже более 1500 жителей Чечни, состоящих в группах риска. Как уточнил глава минздрава Эльхан Сулейманов, точное количество принявших участие в вакцинации от коронавируса составило 1538 человек.

Глава Чечни Рамзан Кадыров по итогам заседания штаба призвал к участию в прививочной кампании.

«Но не забывайте про тех, за кого мы в ответе: за наших дедушек и бабушек. Вакцинация позволит им пережить болезнь без осложнений. Берегите их!» — написал чеченский лидер на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

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