Москва, , 10:53 — REGNUM Почти 1,5 тыс. мутаций коронавируса выявили в России. Об этом 15 января заявила руководитель Роспотребнадзора Анна Попова на площадке Гайдаровского форума, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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"Мы нашли почти полторы тысячи мутаций своих. Институт «Микроб» в Саратове анализирует всё, что выгружается сегодня в различные информационные системы в мире по изменениям. Мы анализируем все, и мы видим», — сказала Попова.

По её словам, мутации являются естественным процессом для любого вируса.

«Мутировать — это основа их жизни. Другое дело, меняется ли скорость мутации. Это важно», — заявила Попова.