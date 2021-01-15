Милан, Италия, , 10:51 — REGNUM Приключенческая игра про пиратов King of Seas выйдет уже 18 февраля 2021 года. Об этом сообщалось 14 января на YouTube-канале студии 3D Clouds.

Игра будет доступна на PC, PS4, Xbox One и Nintendo Switch. В ней геймерам нужно будет управлять собственным пиратским судном и охотиться за древними сокровищами.

Напомним, 3D Clouds — это молодая независимая студия-разработчик видеоигр из Италии. Она выпустила два проекта: гоночные аркады All-Star Fruit Racing и Xenon.

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