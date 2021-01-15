Казань, , 10:57 — REGNUM В столице Татарии на уборку улиц от снега вывыден весь спецтранспорт — более 500 единиц. Нагрузка на снегоплавильные пункты возросла в три раза. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе мэрии.

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На город меньше чем за сутки выпала половина месячной нормы осадков. Дорожники работают в усиленном режиме. С начала года в городе выпал 41 мм осадков — это 124% от нормы. Основная работа ведется в ночное время. Уборка снега круглосуточно проводится в несколько этапов. Сначала дороги обрабатывают противогололедным материалом, после приступают к разметанию снежной крошки. На втором уборочном этапе формируют снежные валы при помощи грейдеров, а затем совершают погрузку и вывоз снега.

С начала сезона с казанских улиц вывезено более 208 тыс. тонн снега. Затем он направляется на семь снегоплавильных пунктов, а получившаяся вода поступает в очистные сооружения.

Несмотря на все усилия коммунальщиков, столица республики 15 января, по состоянию на 10:50, стоит в 7-балльных пробках. Заторы образовались практически во всех районах города, свидетельствуют данные портала «Яндекс. Пробки».

ИА REGNUM напоминает, на автомобильных дорогах в Татарии 14 января ввели ограничения движения грузового транспорта и автобусов. Так, с 14:00 (мск) временно ограничили междугородние автобусные перевозки, а грузового транспорта — с 16:00 (мск).

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