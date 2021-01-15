Москва, , 10:49 — REGNUM За минувшие сутки в России выявили 24 715 случаев заражения коронавирусом. Об этом 15 января сообщил корреспонденту ИА REGNUM источник в сфере здравоохранения.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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Это на 48 случаев меньше, чем накануне, когда выявили 24 763 носителя коронавируса.

С начала распространения вируса в России выявили 3 520 531 случай заражения. 2 909 680 человек уже выздоровели, в том числе за последние сутки 27 636 человек.