Москва, , 10:50 — REGNUM Несмотря на то, что уже существует понимание эпидемического процесса для нового коронавируса, на сегодняшний день никто не может говорить о дате завершения пандемии. Об этом 15 января заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова в рамках Гайдаровского форума.

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«Никто сегодня о дате завершения даже говорить не может, потому что это пока еще тайна за семью печатями», — сказала она.

При этом Попова подчеркнула, что уже существуют связанные с этим прогнозы и сформировано понимание эпидемического процесса для новой коронавирусной инфекции.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что за истекшие сутки на территории России была проведена 531 тыс. тестов на коронавирусную инфекцию.