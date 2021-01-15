Чита, , 10:45 — REGNUM Власти Забайкальского края обнародовали информацию о намерении в 2021 году привлечь как можно больше граждан к здоровому образу жизни и занятиям спортом. Как пояснил региональный министр физической культуры и спорта Забайкальского края Виталий Ломаев, текущий год объявлен годом спорта и борьбы с алкоголизмом, следующий будет посвящен боксу. Его слова цитирует пресс-служба краевого правительства.

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«Сейчас ведем подготовку к проведению чемпионата России в 2022 году в Чите по этому виду спорта. В 2021-ом мы проведем свыше 4 тысяч спортивных мероприятий. Наша основная цель на ближайшие пять лет — привлечь как можно больше забайкальцев к занятиям физической культуры, чтобы никто не болел, поддерживал здоровый образ жизни», — подчеркнул Виталий Ломаев.

Он также отметил, что ушедший год предоставил министерству освоить новый вид проведения мероприятий. Из-за пандемии многие планы пришлось изменить, а некоторые соревнования перешли в онлайн-формат.

«Несмотря на пандемию коронавируса, мы научились новым подходам — онлайн-мероприятиям. Раньше мы не практиковали такие форматы, но пришлось перестроиться, думаю, это у нас получилось. Провели порядка 40 проектов онлайн, работая с различными категориями граждан. Думаю, в этом году пандемия будет меньше влиять на нашу работу, и все-таки мы сможем проводить все мероприятия на спортивных объектах», — добавил Виталий Ломаев.

Напомним, о том, что следующие пять лет в Забайкалье будут объявлены пятилетием спорта в конце декабря 2020 года объявил губернатор региона Александр Осипов. В региональный спортивный план пятилетки уже входят такие мероприятия, как школьный проект «Спортивное Забайкалье», проект «Особые игры для особых детей», «Шагай легко», фестиваль уличной культуры «Урбан фест», акции «Стальной характер» и другие.

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