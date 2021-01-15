Оренбург, , 10:45 — REGNUM В Оренбурге спецмашины вывозят тоннами грязный снег с улиц на территорию в пойме Урала. Жалобы населения на такой произвол поступили в горадминистрацию. Весной растаявшие снежные горы грозят вылиться в экологическую катастрофу,

В мэрии заявили, что техника муниципальных предприятий «БиОз» и «Комсервис», а также привлеченная по договорам с администрациями округов техника подрядных организаций вывозит снег только на специально обустроенные снежные полигоны.

Как утверждают в администрации Южного округа Оренбурга, в пойму реки Урал снег вывозят управляющие компании и предприятия — частные лица. «Администрация города за это ответственность не несет», — сказал представитель муниципальной исполнительной власти. По его словам, образовавшие горы снега в неположенном месте администрация убирать не намерена, информирует портал orengrad.ru.

На ул. Уральская 15 января проводится рейд с участием чиновников и представителей Госавтоинспекции. Ловят водителей грузовиков, которые складируют грязный снег в пойме Урала. В отношении нарушителей возбуждают административные производства.