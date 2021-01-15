Вашингтон, , 10:44 — REGNUM Видеоигры Star Wars: Squadrons, Dragon Ball FighterZ и Yooka-Laylee стали временно-бесплатными на консолях Xbox. Об этом сообщалось 14 января на официальном сайте Microsoft.

Игры будут доступны подписчикам Xbox Live Gold и Xbox Game Pass Ultimate до 18 января 2021 года. Во время действия акции Star Wars: Squadrons и Yooka-Laylee также можно будет приобрести по скидке в магазине Microsoft Store.

Напомним, 10 ноября 2020 года в продажу поступили игровые консоли нового поколения Xbox Series X и Xbox Series S. Их разработкой занимается американская компания Microsoft.

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