Москва, , 10:41 — REGNUM В научном сообществе появилось понимание эпидемических процессов новой коронавирусной инфекции. Об этом 15 января заявила руководитель Роспотребнадзора Анна Попова на площадке Гайдаровского форума, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Попова отметила, что пока не ясно, когда закончится пандемия коронавируса.

«Никто сегодня о дате завершения даже говорить не может. Это пока ещё тайна за семью печатями. Хотя прогнозы уже есть. Понимание эпидемического процесса для новой коронавирусной инфекции уже сформировано», — сказала она.

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