Санкт-Петербург, , 11:00 — REGNUM За истекшие сутки в Санкт-Петербурге лабораторно подтверждено 3094 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Об этом 15 января сообщили в федеральном оперативном штабе. Таким образом, суточное выявление инфекции, по сравнению с предыдущим днем, возросло на 53 случая.

Машина скорой помощи Дарья Драй © ИА REGNUM

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Нарастание суточной цифры продолжается уже третий день. Ранее власти Петербурга предупреждали, что после окончания новогодних каникул ожидают ухудшения эпидемической ситуации в связи с возвращением граждан к работе и учебе.

Одновременно увеличивается и количество выписанных после выздоровления от ковида петербуржцев. За последние сутки выписаны после излечения 3915 человек. Это одна из самых высоких цифр выписки за время пандемии.

По итогам последних суток Петербург уступил Москве лидерство по суточной смертности от COVID-19. За сутки подтверждено 72 летальных исхода, что на 11 смертей меньше, чем сутками ранее. Тем не менее Петербург дал в статистику 13% от общероссийской смертности за 14 января (555 случаев в РФ).

С учетом новых данных в Петербурге выявлено 290 908 случаев заражения за время пандемии. Выздоровели 180 438 человек. Скончался 8721 человек.

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Отметим, что власти региона не ждут в ближайшие дни улучшения эпидемической ситуации, количество заболевших и госпитализированных будет нарастать.

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