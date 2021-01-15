Москва, 15 января 2021, 10:39 — REGNUM Большинство жителей России живут в отдельной квартире (64%). При этом идеальным жильем 68% считают индивидуальный дом, приводит данные 15 января Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
Выбирая место жительства, граждане, прежде всего, обращают внимание на социальную инфраструктуру (56%), доступность транспорта (51,5%), месторасположения (40,7%) и качество постройки дома (39,9%).
Те, кто хотят сменить тип жилья, в качестве основной проблемы смены называют финансовую (72,7%). Устраивает нынешнее жилье 13,7%. Не хотят никуда переезжать 7%.
Телефонный опрос проведен 24−30 сентября 2020 года среди 1600 граждан РФ старше 18 лет. Максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.
Как сообщало ИА REGNUM, взрослые дети должны жить отдельно от родителей считают 60% жителей России.
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