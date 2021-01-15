Брайтон, Великобритания, , 10:36 — REGNUM Стратегическая игра Bomber Crew стала временно бесплатной в магазине Humble Store. Об этом 15 января сообщает издание PCGamer.

Акция продлится до 16 января 2021 года. Игру сделали временно-бесплатной в честь старта масштабной зимней распродажи в магазине Humble Store.

Напомним, Bomber Crew — это стратегическая игра, разработанная британской студией Runner Duck. В ней геймеры управляют экипажем военного самолёта-бомбардировщика.

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