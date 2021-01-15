Стокгольм, , 10:38 — REGNUM Согласно данным Агентства общественного здравоохранения, 14 января число жертв пандемии коронавируса в Швеции превысило 10 000 человек. В ведомстве предупредили, что смертность от COVID-19 продолжить расти в течение ближайшего времени. Об этом сообщила газета Fria Tider.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: конкуренция вакцин и новые локдауны — трансляция»

Напомним, всего в Швеции от COVID-19 скончались 10 185 человек. За последние сутки их число увеличилось на 351 человека.

«К сожалению, мы ожидаем, что этот рост продолжится, потому что у нас наблюдается обширное распространение коронавирусной инфекции в стране», — заявила руководитель отдела микробиологии Агентства общественного здравоохранения Швеции Карин Тегмарк Уизелл.

Число летальных случаев в Швеции несравненно велико по сравнению с остальной частью Северной Европы, подчеркивают журналисты Fria Tider. Они отмечают, что в Норвегии от COVID-19 умерли 511 человек, в Дании — 1660 человек, в Исландии — 29, а в Финляндии — 616 человек.

Читайте ранее в этом сюжете: В Швеции число жертв пандемии превысило 10 тысяч человек

Читайте развитие сюжета: Министра обороны Швеции обвинили в нарушении карантинных ограничений