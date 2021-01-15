Махачкала, , 10:32 — REGNUM В Дагестане вновь продлен режим ограничений для лиц в возрасте 65 лет и старше. Согласно новому указу, подписанному 13 января врио главы региона Сергеем Меликовым, им предписано находиться дома до 28 января.

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Выходить на улицу и посещать места массового скопления людей они могут лишь по особой необходимости и с соблюдением мер предосторожности — в том числе необходимо носить маски. Лица, которые в этом возрасте продолжают работать, могут продолжать трудиться лишь в случае, если их руководство считает необходимым их участие в рабочем процессе.

Напомним, по данным федерального оперативного штаба на 14 января, в Дагестане с начала пандемии коронавируса заразился опасной инфекцией 25 681 житель. На протяжении длительного времени в регионе ежедневно выявляют около 160 новых случаев заражения. Число выздоровевших составляет 22 336 человек. Не удалось справиться с болезнью 1172 пациентам.